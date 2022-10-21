Дудаков: США решатся на переговоры, осознав, что победа на Украине невозможна

США согласятся на переговоры с Россией, когда поймут, что Украина не сможет победить. Такую точку зрения высказал политолог Малек Дудаков.

Эксперт полагает, что пока в Вашингтоне многие продолжают считать, что Киев способен выстоять, и поэтому пока не считают нужным договариваться.

Но позже Запад обязательно осознает, что при любом раскладе выигрышного сценария для Киева просто не существует.

"Чтобы Соединенные Штаты приняли решение договариваться с Россией, должно появиться понимание, что победа Украины невозможна. Пока такого понимания нет и, более того, многие ястребы на Западе уверены в победе Украины. В этой ситуации они не готовы идти на переговоры. В какой-то момент придет понимание — выигрышного сценария здесь нет и нужно договариваться с Россией. Но до этого момента еще должно пройти какое-то время", — сказал Дудаков в беседе с "ПолитЭкспертом".

Дудаков уверен, что для того, чтобы приблизить переговоры, нужно дать понять Западу, что Украина может потерять и другие свои регионы в случае продолжения конфликта. Также западные кураторы Киева не должны забывать, что бремя поддержки украинских ВС и экономики будет нести всё тяжелее.