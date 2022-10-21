"Вполне реалистичный вариант": партия Зеленского анонсирует захват Крыма

Заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что военное вторжение и даже захват Крыма вполне реалистичная идея.

По её словам, так близко к "освобождению" Крымского полуострова Украина не была с 2014 года.

"Ещё важно, что мы саму парадигму изменяем и уже меньше звучит вопросов: "Неужели вы можете отвоевывать Крым военным путем?". Да, это вполне реалистический вариант", — сказала замглавы фракции в эфире 5 канала.

Более того, Кравчук подчеркнула, что Киеву в отношении Крыма необходимо воспользоваться опытом Хорватии, которая после полномасштабных военных действий стала туристической страной.

"Так же Крым после возвращения полноценно под контроль Украины будет туристической жемчужиной", — заключила она.

К слову, директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к подрыву Крымского моста — очередная попытка уйти из зоны ответственности.