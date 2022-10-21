Заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что военное вторжение и даже захват Крыма вполне реалистичная идея.
По её словам, так близко к "освобождению" Крымского полуострова Украина не была с 2014 года.
"Ещё важно, что мы саму парадигму изменяем и уже меньше звучит вопросов: "Неужели вы можете отвоевывать Крым военным путем?". Да, это вполне реалистический вариант", — сказала замглавы фракции в эфире 5 канала.
Более того, Кравчук подчеркнула, что Киеву в отношении Крыма необходимо воспользоваться опытом Хорватии, которая после полномасштабных военных действий стала туристической страной.
"Так же Крым после возвращения полноценно под контроль Украины будет туристической жемчужиной", — заключила она.
К слову, директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к подрыву Крымского моста — очередная попытка уйти из зоны ответственности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.