Дуда объяснил увеличение трат на оборону желанием "не говорить по-русски"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо увеличить траты на оборону страны, чтобы "не нужно было говорить по-русски".

"Досадно, что вместо здравоохранения и образования нам приходится тратить миллиарды на вооружение. Но реальность такова, что это необходимо, чтобы нам не нужно было говорить по-русски", — цитирует Дуду издание Polsatnews.

По его словам, период с 2015 по 2022 год был "лучшим временем" для Польши.

Дуда добавил, что государства, которые оказывают поддержку Украине, отстаивают справедливость.

Ранее интернет-пользователи назвали польского лидера "слугой Украины".