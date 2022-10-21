Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо увеличить траты на оборону страны, чтобы "не нужно было говорить по-русски".
"Досадно, что вместо здравоохранения и образования нам приходится тратить миллиарды на вооружение. Но реальность такова, что это необходимо, чтобы нам не нужно было говорить по-русски", — цитирует Дуду издание Polsatnews.
По его словам, период с 2015 по 2022 год был "лучшим временем" для Польши.
Дуда добавил, что государства, которые оказывают поддержку Украине, отстаивают справедливость.
Ранее интернет-пользователи назвали польского лидера "слугой Украины".
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