Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали видеозапись, на которой президент России Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки Драгунова (СВД) в лагере подготовки мобилизованных в Рязанской области.
Пользователь Tony Crisp назвал 70-летнего Путина примером для подражания для любого мужчины.
Y-bother отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стреляет из бутафорского оружия, а американский лидер Джо Байден не может ориентироваться в пространстве без посторонней помощи.
"Поначалу я был за Украину, но с каждым днем все больше восхищаюсь Путиным. Настоящий мужик", — признался KhaledUAE.
Ещё один читатель Daily Mail с ником Frederickmaximus пошутил, что Байдену до Путина далеко, поскольку глава Белого дома не может самостоятельно покинуть трибуну.
Ранее Путин посетил лагерь подготовки мобилизованных в Рязанской области, где несколько раз выстрелил из СВД по целям с расстояния около 300 метров.
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