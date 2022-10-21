Британцы назвали Путина "примером для подражания" после его стрельбы из СВД

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали видеозапись, на которой президент России Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки Драгунова (СВД) в лагере подготовки мобилизованных в Рязанской области.

Пользователь Tony Crisp назвал 70-летнего Путина примером для подражания для любого мужчины.

Y-bother отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стреляет из бутафорского оружия, а американский лидер Джо Байден не может ориентироваться в пространстве без посторонней помощи.

"Поначалу я был за Украину, но с каждым днем все больше восхищаюсь Путиным. Настоящий мужик", — признался KhaledUAE.

Ещё один читатель Daily Mail с ником Frederickmaximus пошутил, что Байдену до Путина далеко, поскольку глава Белого дома не может самостоятельно покинуть трибуну.

Ранее Путин посетил лагерь подготовки мобилизованных в Рязанской области, где несколько раз выстрелил из СВД по целям с расстояния около 300 метров.