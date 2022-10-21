Зрители канала BFMTV требуют рассказать правду об обстрелах ВСУ после скандала

Французским зрителям не понравилось, что новости об Украине на телеканале BFMTV идут с использованием цензуры, и потребовали признать этот факт после скандала с журналисткой Анн-Лор Банс.

Пользователи Twitter* засыпали вопросами и саму корреспондентку, и руководство телеканала BFMTV после того, как Анн-Лор Банс рассказала в эфире об обстрелах украинскими военными в Херсоне гражданских объектов, в том числе больниц.

Зрители выразили мнение, что пришла пора рассказать правду о преступлениях, совершаемых Киевом.

"Вы говорите по BFMTV, что украинцы обстреливают инфраструктуру и особенно больницы… Потом вас насильно прервали… Вы можете закончить то, что вы говорили?" — задала вопрос одна из читательниц, samfra74. "Почему ваш канал намеренно вырезал ваши слова, когда вы сказали, что украинцы бомбили больницы?" — поинтересовался другой пользователь, goncoolio.

Француские комментаторы выразили мнение, что СМИ "держат миллионы людей за идиотов", и попросили выполнить работников СМИ их журналистский долг, открыв людям правду о происходящем на Украине.

Ранее в прямом эфире журналистка Анн-Лор Банс рассказала зрителям, что жители Херсонщины вынуждены временно оставить правый берег Днепра, который находится под постоянными обстрелами ВСУ. Также корреспондентка отметила, что украинские военные не прекращают обстрелы гражданских объектов Херсона, в частности, бьют по больницам. После этих слова телеканал BFMTV резко прервал рассказ журналистки, сославшись на потерю связи с ней.

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