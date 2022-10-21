Лукашенко: на сегодняшний день никакой в….*, нам она не нужна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не намерена участвовать в военных действиях, поэтому не стоит наводить панику.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой в….*. Нам она не нужна", — подчеркнул он.

Кроме того, белорусский глава государства порекомендовал всем успокоиться и заниматься своими делами.

Ранее он заявил, что десяток белорусских беспилотников перекроют всю границу с Украиной.