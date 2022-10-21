Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не намерена участвовать в военных действиях, поэтому не стоит наводить панику.
"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой в….*. Нам она не нужна", — подчеркнул он.
Кроме того, белорусский глава государства порекомендовал всем успокоиться и заниматься своими делами.
Ранее он заявил, что десяток белорусских беспилотников перекроют всю границу с Украиной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.