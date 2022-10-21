Пользователи Сети раскритиковали Дуду за публикацию о России: "Слуга Украины"

Президент Польши Анджей Дуда в социальных сетях заявил, что если Киев падёт, то Варшава может стать следующей. Подписчики политика раскритиковали его высказывание и назвали его "слугой Украины".

По мнению комментаторов, Дуда должен поддерживать жителей Польши, а не украинцев, поскольку Варшава не имеет никакого отношения к спецоперации России.

"Господин президент, у вас крыша поехала, я большей чуши в жизни не слыхал", — заключил один из подписчиков.