Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни состоятся телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским] поймем как далеко сможем продвинуться", — цитирует Эрдогана издание Anadolu Agency.
По словам турецкого лидера, в ходе недавней беседы с Зеленским он почувствовал, что в речи президента Украины есть готовность к мирному разрешению ситуации в стране.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.