Эрдоган анонсировал переговоры между Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни состоятся телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским] поймем как далеко сможем продвинуться", — цитирует Эрдогана издание Anadolu Agency.

По словам турецкого лидера, в ходе недавней беседы с Зеленским он почувствовал, что в речи президента Украины есть готовность к мирному разрешению ситуации в стране.