Песков заявил, что Киев кодифицировал запрет на переговоры с Москвой

Позиция России в отношении переговорного процесса с Украиной не изменилась, в отличие от Киева, который кодифицировал запрет на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.