Позиция России в отношении переговорного процесса с Украиной не изменилась, в отличие от Киева, который кодифицировал запрет на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.