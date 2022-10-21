Воздушная тревога снова звучит на территории Николаевской области и в южных регионах Украины. Председатель областной государственной администрации Виталий Ким подтвердил эту информацию в своём Telegram-канале.
"Воздушная тревога. Вся область", — заявил он.
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