Воздушная тревога объявлена в Николаевской области и на юге Украины

Воздушная тревога снова звучит на территории Николаевской области и в южных регионах Украины. Председатель областной государственной администрации Виталий Ким подтвердил эту информацию в своём Telegram-канале.

"Воздушная тревога. Вся область", — заявил он.