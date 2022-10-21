Эстония предложила ЕС ввести новый пакет санкций против России

Очередной пакет санкционных ограничений в отношении России был предложен для обсуждения странами Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Мы предложили новый пакет, но становится всё сложнее, потому что у нас остаётся не так много инструментов, поэтому мы хотим сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости", — цитирует её слова РИА Новости.