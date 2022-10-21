Власти Ирана призвали граждан покинуть Украину для сохранения своей жизни

По информации агентства Tasnim, представители МИД Ирана призвали сограждан не находиться на территории Украины. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, пребывание в этой стране опасно для жизни.