По информации агентства Tasnim, представители МИД Ирана призвали сограждан не находиться на территории Украины. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, пребывание в этой стране опасно для жизни.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.