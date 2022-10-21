В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

В Парламенте Приднестровья утвердили введение чрезвычайного экономического положения из-за того, что поставки газа в республику сократились. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента.