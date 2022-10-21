В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

В Парламенте Приднестровья утвердили введение чрезвычайного экономического положения из-за того, что поставки газа в республику сократились. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.