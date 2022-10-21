Кива: отключение связи Starling сделает ВСУ слепыми и беспомощными

Украинский оппозиционный политик Илья Кива считает, что угроза Илона Маска прекратить обслуживание спутниковой системы связи Starlink на Украине обернётся для украинской армии катастрофой.

"Сегодня система Starlink является основным фактором, позволяющим ВСУ получать разведданные, предоставляемые НАТО в онлайн режиме непосредственно в зоне боевых действий", — отметил он.

Кива добавил, что на основе этой информации украинские боевики оперативно корректируют действия подразделений на фронте.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что без связи от Starlink ВВС Украины несколько раз бомбили свои позиции.