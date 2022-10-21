Заявления Маска о конфликте на Украине вызвали обеспокоенность в США

После заявлений относительно Украины Илон Маск стал предметом внимания в Белом доме. Вашингтон готов начать проверки предпринимательский деятельности основателя Tesla и SpaceX, о чём накануне сообщили в Bloomberg. В частности, будет проверена вероятная угроза деятельности миллиардера национальной безопасности страны.

США также следят за возможностью бизнесмена приобрести Twitter*. В Washington Post сообщили, что в случае перехода компании Маску, он может сократить штат компании на 75 процентов. При этом, по данным издания, сеть не избежит сокращений штата в любом случае, поскольку руководители Twitter* намерены сократить фонд заработной платы на $800 млн.

Белый дом, похоже, всерьёз обеспокоен заявлениями Маска по украинскому конфликту, пишет "МК".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года