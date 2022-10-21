Известный миллиардер Илон Маск обратился к людям, которые хотят, чтобы лидер РФ Владимир Путин сложил полномочия. По словам бизнесмена, новый руководитель России не будет считать мир высшей ценностью и выступать за "западную философию".
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.