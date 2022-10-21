Маск ответил желающим отставки Путина: новый глава РФ не поддержит Запад

Известный миллиардер Илон Маск обратился к людям, которые хотят, чтобы лидер РФ Владимир Путин сложил полномочия. По словам бизнесмена, новый руководитель России не будет считать мир высшей ценностью и выступать за "западную философию".