В Кривом Роге полицейские патрулируют улицы и проверяют экономию электроэнергии

Руководитель Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что во всех районах города появились группы силовиков, которые выясняют, экономят ли местные жители электричество. По словам мэра, нарушителям полностью отключают свет.