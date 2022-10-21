Зампред Совбеза РФ Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос генерального директора SpaceX Илона Маска об обстановке на Артёмовском направлении, пригласил его в российскую столицу на 9 мая.

Незадолго до этого американский бизнесмен положительно оценил публикацию Медведева, посвящённую уходу премьер-министра Британии Лиз Трасс в отставку.

При этом Маск поинтересовался у заместителя председателя Совбеза, как у российской армии "обстоят дела" в районе Артёмовска.

"Увидимся в Москве на День Победы", — написал Медведев.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в беседе с Politico, что Киев ведёт прямые переговоры с Маском по вопросам, связанным с работой спутниковой связи Starlink на территории страны.