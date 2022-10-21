Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос генерального директора SpaceX Илона Маска об обстановке на Артёмовском направлении, пригласил его в российскую столицу на 9 мая.
Незадолго до этого американский бизнесмен положительно оценил публикацию Медведева, посвящённую уходу премьер-министра Британии Лиз Трасс в отставку.
При этом Маск поинтересовался у заместителя председателя Совбеза, как у российской армии "обстоят дела" в районе Артёмовска.
"Увидимся в Москве на День Победы", — написал Медведев.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в беседе с Politico, что Киев ведёт прямые переговоры с Маском по вопросам, связанным с работой спутниковой связи Starlink на территории страны.
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