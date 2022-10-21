Посол Индонезии: Джакарта не откажется от приглашения Путина на саммит G20

Российский лидер Владимир Путин сможет посетить саммит G20 в ноябре даже в случае давления со стороны других государств, сообщил посол Индонезии в Москве Хосе Таварес.

В беседе с ТАСС он отметил, что все лидеры G20, в том числе президент РФ, получили приглашения на мероприятие.

"Даже если бы другие страны стали оказывать давление, у нас есть собственная позиция", — сказал дипломат.

По его словам, Россия — важный участник саммита "Большой двадцатки". Кроме того, он подчеркнул: в качестве гостей приглашены представители Украины и государств, входящих в состав Тихоокеанского региона.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в рамках саммита G20, который пройдёт в Индонезии 15-16 ноября. Как пояснил эксперт, президенты вряд ли упустят шанс для обсуждения украинского кризиса.