Российский лидер Владимир Путин сможет посетить саммит G20 в ноябре даже в случае давления со стороны других государств, сообщил посол Индонезии в Москве Хосе Таварес.
В беседе с ТАСС он отметил, что все лидеры G20, в том числе президент РФ, получили приглашения на мероприятие.
"Даже если бы другие страны стали оказывать давление, у нас есть собственная позиция", — сказал дипломат.
По его словам, Россия — важный участник саммита "Большой двадцатки". Кроме того, он подчеркнул: в качестве гостей приглашены представители Украины и государств, входящих в состав Тихоокеанского региона.
Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в рамках саммита G20, который пройдёт в Индонезии 15-16 ноября. Как пояснил эксперт, президенты вряд ли упустят шанс для обсуждения украинского кризиса.
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