Британский политик Борис Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового премьер-министра страны. Такое мнение выразил бывший госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул.
По его словам, Джонсон до сих пор пользуется популярностью среди жителей Великобритании. При этом он напомнил, что в отношении экс-премьера продолжается расследование по поводу вечеринок в период пандемии COVID-19.
Коул подчеркнул: выдвижение этого политика — слишком рискованный шаг.
"Иронично, лучшим кандидатом для консерваторов на следующих выборах мог бы быть сам Борис Джонсон", — отметил бывший чиновник ЕС в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что в качестве кандидатов на должность премьера рассматривают экс-главу Минфина Британии Риши Сунака, лидера партии общин Пенни Мордонт и бывшего руководителя МВД страны Суэллу Браверман.
Ранее британский премьер-министр Лиз Трасс заявила о намерении сложить свои полномочия из-за невозможности выполнить предвыборные обещания.
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