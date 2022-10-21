Экс-чиновник ЕС Коул: лучшим кандидатом в премьеры Британии мог бы стать Джонсон

Британский политик Борис Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового премьер-министра страны. Такое мнение выразил бывший госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул.

По его словам, Джонсон до сих пор пользуется популярностью среди жителей Великобритании. При этом он напомнил, что в отношении экс-премьера продолжается расследование по поводу вечеринок в период пандемии COVID-19.

Коул подчеркнул: выдвижение этого политика — слишком рискованный шаг.

"Иронично, лучшим кандидатом для консерваторов на следующих выборах мог бы быть сам Борис Джонсон", — отметил бывший чиновник ЕС в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что в качестве кандидатов на должность премьера рассматривают экс-главу Минфина Британии Риши Сунака, лидера партии общин Пенни Мордонт и бывшего руководителя МВД страны Суэллу Браверман.

Ранее британский премьер-министр Лиз Трасс заявила о намерении сложить свои полномочия из-за невозможности выполнить предвыборные обещания.