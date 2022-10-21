Байден раскритиковал республиканцев, призывающих сократить помощь Киеву

Представители республиканской партии, которые призывают сократить военную помощь Киеву, ничего не понимают во внешней политике США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Он напомнил, что республиканцы намерены прекратить выделять деньги для украинской армии в случае победы на выборах в Конгресс.

"Ребята ничего не понимают. Речь идёт не просто об Украине. Это Восточная Европа. Это НАТО", — приводит комментарий Байдена The Washington Post.

Кроме того, американский президент подчеркнул: многие государства, в том числе Украина, воспринимают США "в качестве лидера".

Ранее руководитель меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин МакКарти сообщил, что республиканцы сократят объёмы поставок оружия киевскому режиму, если одержат победу на выборах. Он также призвал официальный Вашингтон переключиться с внешних проблем на внутренние.