Белый дом назвал Иран участником боевых действий на Украине

Иран является одной из сторон военного конфликта на Украине, так как поставляет беспилотники ВС РФ, заявил представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

По его словам, с помощью иранских дронов российская армия уничтожает критическую инфраструктуру Украины.

"Тегеран сейчас участвует в боевых действиях на земле напрямую и опосредованно — путем поставок вооружений. Россия на данный момент получила от Ирана десятки беспилотников и, вероятно, ожидает новые поставки", — заверил он во время очередного брифинга.

Стоит отметить, что сами США и НАТО продолжают снабжать украинскую армию вооружением, но считают это "оказанием помощи". Тем временем, применение ВКС РФ иранских БПЛА западные эксперты так и не смогли доказать.