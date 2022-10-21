Иран является одной из сторон военного конфликта на Украине, так как поставляет беспилотники ВС РФ, заявил представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.
По его словам, с помощью иранских дронов российская армия уничтожает критическую инфраструктуру Украины.
"Тегеран сейчас участвует в боевых действиях на земле напрямую и опосредованно — путем поставок вооружений. Россия на данный момент получила от Ирана десятки беспилотников и, вероятно, ожидает новые поставки", — заверил он во время очередного брифинга.
Стоит отметить, что сами США и НАТО продолжают снабжать украинскую армию вооружением, но считают это "оказанием помощи". Тем временем, применение ВКС РФ иранских БПЛА западные эксперты так и не смогли доказать.
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Российская армия наступает в Донбассе и ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта, заявляет украинский генштаб.