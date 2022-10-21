Отношения Великобритании и России и так напряжены, потому не стоит придавать большого значения "инциденту над Черным морем", считает английский парламентарий Люк Поллард.
"Этот инцидент всерьез напоминает нам о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов", — заявил он местному изданию.
Ранее в британском оборонном ведомстве заявили, что российский истребитель Су-27 дал ракетный залп по курсу самолета британских ВВС, который совершал патрульную миссию над нейтральными водами Чёрного моря.
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