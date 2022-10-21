Руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак назвал "идиотами" западных политиков и бизнесменов, которые призывают к мирному урегулированию конфликта не на условиях киевского режима.
В беседе с корреспондентом Washington Post он отметил, что Москва якобы занимается "ядерным шантажом". При этом Ермак отказался от предоставления каких-либо аргументов, подтверждающих его слова.
"Полезные идиоты на Западе всё громче и громче призывают к миру", — указал помощник главы Украины Владимира Зеленского.
Он добавил, что на этом фоне некоторые западные лидеры и известные предприниматели стали выступать с требованием возобновить переговорный процесс "во имя планеты". По словам Ермака, конфликтная ситуация должна быть разрешена "во имя Украины".
Глава Офиса украинского президента также подчеркнул: Москва знает условия Киева, они уже неоднократно были озвучены.
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