Офис Зеленского раскритиковал призывающих к миру на Западе не на условиях Киева

Руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак назвал "идиотами" западных политиков и бизнесменов, которые призывают к мирному урегулированию конфликта не на условиях киевского режима.

В беседе с корреспондентом Washington Post он отметил, что Москва якобы занимается "ядерным шантажом". При этом Ермак отказался от предоставления каких-либо аргументов, подтверждающих его слова.

"Полезные идиоты на Западе всё громче и громче призывают к миру", — указал помощник главы Украины Владимира Зеленского.

Он добавил, что на этом фоне некоторые западные лидеры и известные предприниматели стали выступать с требованием возобновить переговорный процесс "во имя планеты". По словам Ермака, конфликтная ситуация должна быть разрешена "во имя Украины".

Глава Офиса украинского президента также подчеркнул: Москва знает условия Киева, они уже неоднократно были озвучены.