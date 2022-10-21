Шутку Дмитрия Медведева об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс оценил американский бизнесмен Илон Маск. Миллиардер прокомментировал слова российского политика в соцсетях.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ "поздравил" салат-латук с "победой" над Трасс.
Глава компании Tesla Маск признал, что это "весьма хороший троллинг".
Напомним, Трасс вчера подала в отставку с поста британского премьера, пробыв на должности всего 1,5 месяца.
Телеведущий Юрий Пронько поиронизировал по этому поводу, заметив, что Трасс плохо знала географию, за что и поплатилась своим креслом.
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