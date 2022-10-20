Коффлер назвала пять причин урегулировать кризис на Украине: "Спираль эскалации"

Президент США Джо Байден должен разработать разумную стратегию и урегулировать украинский конфликт. Об этом заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.

По её мнению, есть пять причин срочной деэскалации на Украине, первая из которых — угроза полномасштабного столкновения.

"Сейчас мы находимся в спирали эскалации в отношениях с Россией, рискуя втянуть нашу страну в конфликт между Россией и НАТО", — написала Коффлер в материале для Fox News.

Во-вторых, соперничество Москвы и Вашингтона, которое длится на протяжении долгих лет, заставляет Байдена стоять на своём и не уступать президенту России Владимиру Путину. Поэтому глава Белого дома не может взвешенно оценить сложившуюся ситуацию, считает эксперт.

Также, по мнению Коффлер, выпады Байдена в адрес российского лидера были ошибкой, которые усугубили обстановку на Украине.

Четвёртная причина состоит в том, что эскалация украинского конфликта может привести к форс-мажорной ситуации с серьёзными последствиями, считает экс-разведчик.

Пятая причина — ядерные учения НАТО, которые решили провести на фоне кризиса в отношениях США и России. Военные манёвры альянса могут повысить вероятность недопонимания между сторонами.

Коффлер призывает Байдена изменить своё отношение к украинскому конфликту и выступить инициатором переговорного процесса между Москвой и Киевом.