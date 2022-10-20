Sohu: реакция РФ на отставку Лиз Трасс отличилась от реакции других стран

Авторы Sohu отметили, что реакция Москвы на отставку Лиз Трасс отличилась от реакции других стран.

20 октября Лиз Трасс официально объявила о своей отставке. Первым отреагировал на это президент Франции. Авторы Sohu отмечают, что отношения между Эммануэлем Макроном и Трасс были довольно натянутыми. Президент заявил, что ему грустно видеть, что очередной коллега уходит в отставку. Стоит отметить, что на своём посту Лиз Трасс пробыла всего 45 дней.

Президент США Джо Байден довольно сухо отреагировал на уход Трасс. Он поблагодарил британского премьера за сотрудничество. Но самой интересной, по мнению китайских аналитиков, стала реакция Москвы.

"Трасс объявила о своей отставке — Франция отреагировала быстро, США были осторожны, ответ России оказался самым интересным", — рассказали аналитики из КНР.

Дмитрий Медведев заявил, что Трасс следует присудить Нобелевскую премию в сфере экономики за крах финансовой системы Британии. Мария Захарова сказала, что такого позора Лондон ещё не видел.