Ищенко заявил, что поражение Украины будет равно разгрому США

Москве бессмысленно усиливать напряжённость и выходить на новый уровень конфронтации с США. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, Россия не будет сбивать американские спутники, поскольку в таком случае начнётся полномасштабный вооружённый конфликт с Западом. Однако, если встанет выбор между ядерным ударом или уничтожением пары спутников, то в таком случае Москва выберет второе, считает эксперт.

Ищенко подчеркнул, что разгром Украины будет означать полное поражение США. Тогда весь мир увидит, что Вашингтон не способен вести военные кампании, заявил эксперт.

"Не только американцы не хотят воевать непосредственно с нами, а предпочитают это делать руками Украины, но и мы не хотим воевать с американцами, потому что считаем, что разгромим их — разгромив Украину. И продемонстрировав тогда всему миру, что они ни на что не способны — ни в Сирии, ни в Афганистане, ни даже на Украине", — добавил политолог в эфире радио "Говорит Москва".