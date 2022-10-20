Daily Mail: Путин, одетый во всё чёрное, показал снайперское мастерство

Авторы Daily Mail обратили внимание на одежду Владимира Путина во время его визита на полигон в Рязанской области.

Владимир Путин прибыл на полигон одетый во всё чёрное. По мнению британских журналистов, президент очень выделялся на фоне военных. Также рядом с Путиным ходил мужчина, у которого в руках был некий предмет. Журналисты Daily Mail предположили, что это был ядерный чемоданчик.

В ходе своего визита Владимир Путин протестировал снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Президент стрелял по целям с расстояния примерно 300 метров.