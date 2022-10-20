Французская журналистка рассказала правду об обстрелах ВСУ больниц Херсона

Корреспондент французского телеканала BFMTV рассказала правду об обстрелах ВСУ больниц и гражданских обстрелах Херсона.

В прямом эфире Анн-Лор Банс ответила на вопрос французских журналистов, почему Россия эвакуирует граждан Херсонской области. Журналистка заявила, что гражданская инфраструктура города постоянно обстреливается украинскими боевиками. Когда Банс стала говорить про обстрелы больницы, прямое включение было прервано.

"Отмечу, что инфраструктура Херсона, который был присоединён к России в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы", — успела сказать журналистка.