В планах у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - срочное возвращение в Лондон. Политик приедет в Британию уже в ближайшие выходные, прервав ради этого семейный отпуск.
Приезд экс-премьера состоится после объявления об отставке его преемника Лиз Трасс, а также на фоне слухов о желании Джонсона вновь побороться за пост главы правительства Британии. Об этом пишет издание The Daily Telergraph, указавшее в качестве источника информации друзей Джонсона.
Знакомые бывшего премьера рассказали, что Джонсон сейчас отдыхает вместе со своей супругой в Доминикане, однако коллеги забрасывают его сообщениями и вопросами, касающимися планов на ближайшее будущее.
Ранее в издании The Times появилась информация, что Джонсон, оставивший кресло премьера Британии 6 сентября, вновь намерен его вернуть после того, как стало известно об отставке Трасс.
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