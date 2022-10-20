Экс-разведчик США Риттер: новая тактика ВС РФ на Украине вызвала панику в НАТО

Руководство киевского режима и страны Североатлантического альянса шокированы новой тактикой российской армии на Украине. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что победа России станет поражением альянса. По мнению эксперта, генсек поднял этот вопрос, потому что осознаёт скорый проигрыш Киева.

После теракта в отношении Крымского моста Москва кардинально изменила тактику в ходе спецоперации, отметил Риттер. Это вызвало панику не только в Киеве, но и руководстве военно-политического блока.

"Это заставило президента Зеленского и Йенса Столтенберга запаниковать. Почему так произошло? Просто Россия не проигрывает, и в НАТО это прекрасно понимают", — высказал мнение эксперт на своём YouTube-канале.