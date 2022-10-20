Эксперт Никулин рассказал о выработке опасных патогенов на Украине

По мнению военного эксперта Игоря Никулина, случай заражения животного сибирской язвой, зарегистрированный на Украине в Киевской области, может быть следствием опытов в биолабораториях, которые проводились там американцами.

Никулин напомнил, что случаи вспышек различных заболеваний на Украине — это не редкость. В этой стране в течение последних лет были зафиксированы случаи заболеваний бешенством, ботулизмом, атипичной пневмонией, корью и африканской чумой свиней(АЧС), которая более 300 раз попадала из Украины в Россию.

"Из тех документов, которые наши военные добыли, известно, что на Украине патогены вырабатывались в промышленных количествах, в том числе чумы, сибирской язвы, туляремии, лептоспироза, конго-крымской лихорадки. Так что все это вполне может быть результатом этих экспериментов", — рассказал Никулин в беседе с ФАН.

Известно, что на Украине функционировали более 30 американских биолабораторий, которые специализировались на смертельных для человека вирусах. По словам другого военного эксперта Бориса Рожина, одна из лабораторий США находилась в Киеве в 2021 году, и специалисты этой лаборатории работали со штаммами сибирской язвы. Об этом Рожин упоминал в своём Telegram-канале.