Пилоты ВВС Британии будут учить китайских военных сбивать самолёты Запада

"Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей" — эта фраза из советского фильма "Любовь и голуби" как нельзя лучше отражает содержание сенсационного материала Sky News.

Если вкратце, то британские журналисты рассказали о том, что Китай нанял на работу "около 30 бывших пилотов ВВС Великобритании". Они будут за скромную зарплату в размере 240 000 фунтов стерлингов в год обучать китайских военнослужащих уничтожать боевые самолеты и вертолеты стран Запада.

И это не фейк — Служба военной разведки министерства обороны Британии выпустила соответствующее предупреждение.

Британские военные и эксперты в шоке и называют ситуацию "ошеломляющей". А власти Великобритании не в силах повлиять на ситуацию — китайцы приглашали британских военных пенсионеров не сами, а через контору в Южной Африке.

Тропинка, как отмечает Sky News, протоптана с 2019 года, и ничто не мешает Пекину продолжить вербовать бывших британских военных. Причём не только летчиков. Тем более, что никакой ответственности за оказание такой помощи Китаю законодательство Британии не предусматривает:

"Министерство обороны Великобритании сообщило, что работает над тем, чтобы Китаю было намного сложнее переманивать бывших британских военных, но действенных методов нет, за исключением уговоров и дополнения контрактов с действующими военными" (цитата Sky News).