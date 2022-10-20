По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, нынешний британский премьер Лиз Трасс, сообщившая о своём уходе с поста, виновата в экономическом и политическом коллапсе своей страны.
Политик считает, что к такому итогу привела тесная дружба Трасс с Вашингтоном.
"Результатом дружбы премьер-министра Британии Лиз Трасс с США стало стремительное разрушение финансовой стабильности Британии, пенсионной системы и экономики страны в целом. Лиз Трасс опустила страну в горнило политического, экономического и социального коллапса", — сказала Ковитиди в разговоре с РИА Новости.
20 октября премьер Британии Лиз Трасс объявила о своей отставке.
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