Сенатор Ковитиди: в коллапсе Британии виновата Трасс

По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, нынешний британский премьер Лиз Трасс, сообщившая о своём уходе с поста, виновата в экономическом и политическом коллапсе своей страны.

Политик считает, что к такому итогу привела тесная дружба Трасс с Вашингтоном.

"Результатом дружбы премьер-министра Британии Лиз Трасс с США стало стремительное разрушение финансовой стабильности Британии, пенсионной системы и экономики страны в целом. Лиз Трасс опустила страну в горнило политического, экономического и социального коллапса", — сказала Ковитиди в разговоре с РИА Новости.

20 октября премьер Британии Лиз Трасс объявила о своей отставке.