Корвет Военно-морских сил (ВМС) Польши "Kaszub" лишился зенитной пушки и радиолокационной станции (РЛС) общего обнаружения МР-302 "Рубка", поэтому судно "ослеплено". Такие изменения произошли после его ремонта.
"Это означает, что корабль подходит только для парадов и представления польского флага в мирное время", — пишет Defence24.
Автор издания предполагает, что обнаружить атаку врага с воздуха можно будет только биноклем сигнальщика. Возникнут сложности с поражением цели.
У корабля остались артиллерийская установка АК-176, спаренные зенитные установки ЗУ-23-2М и переносные ракетные комплексы. В издании отметили, что этого недостаточно для борьбы со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" береговых комплексов "Бастион".
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