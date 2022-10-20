Defence24: ВМС Польши лишили корвет "Kaszub" пушки и радиолокационной станции

Корвет Военно-морских сил (ВМС) Польши "Kaszub" лишился зенитной пушки и радиолокационной станции (РЛС) общего обнаружения МР-302 "Рубка", поэтому судно "ослеплено". Такие изменения произошли после его ремонта.

"Это означает, что корабль подходит только для парадов и представления польского флага в мирное время", — пишет Defence24.

Автор издания предполагает, что обнаружить атаку врага с воздуха можно будет только биноклем сигнальщика. Возникнут сложности с поражением цели.

У корабля остались артиллерийская установка АК-176, спаренные зенитные установки ЗУ-23-2М и переносные ракетные комплексы. В издании отметили, что этого недостаточно для борьбы со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" береговых комплексов "Бастион".