Слуцкий: в Британии должны уже заняться своими гражданами, а не Украиной

По мнению главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого, для Великобритании сейчас самое время заняться, наконец, своими внутренними проблемами, вместо того, чтобы продолжать бесконечно поддерживать Украину.

При этом Слуцкий не уверен, что со сменой британского премьера это всё-таки произойдёт.

"Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Депутат считает, что Британия вряд ли изменит свой курс относительно РФ, когда нынешнего премьера Лиз Трасс сменит на посту кто-то другой.

Слуцкий подчеркнул, что вовлечённость в дела Украины уже не является решающей для избирателей Британии.