Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, несмотря на сложную обстановку вокруг Херсона и прогнозируемой "тяжёлой битве" за него, в будущее смотрит с оптимизмом. Он уверен, что Россия непременно освободит ещё как минимум три области — Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую.
По мнению политолога Юрия Кота, желание чиновника "абсолютно правильное", потому что иного варианта "Запад нам не оставил":
"Украина недоговороспособное, абсолютно марионеточное образование, которое существует исключительно для того, чтобы нанести максимально возможный урон русскому государству и русской цивилизации. Мы должны относиться к нему соответствующим образом — методично день за днём освобождать одну территорию за другой. Двигаться сначала в сторону Киева, потом Збруча и так доходить до исторических границ 1939 года", — пишет Кот в авторской колонке на сайте "Журналистская правда".
Публицист отмечает, что три обозначенные Стремоусовым области помогут решить много стратегически важных задач. Например, Одесская сейчас очень важна для логистики Украины и создаёт массу проблем Приднестровью.
Кроме того, напоминает Кот, "очень много людей хотели бы стать частью русской цивилизации".
По словам политолога, среди киевской власти сейчас поселилась паника.
"Зеленский, чтобы вы понимали, сейчас не в Киеве. Он со своей камарильей находится во Львове, сидят там в бункере и готовы в любую секунду крысиными тропами перебраться из Львова в Польшу. Они очень боятся наших ракет, "цветущих гераней"… <…> у них происходит когнитивное осознание того, что оказывается русские будут воевать с ними серьёзно".
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