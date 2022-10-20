Кот: В Киеве паника, Зеленский готовится бежать из бункера во Львове в Польшу

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, несмотря на сложную обстановку вокруг Херсона и прогнозируемой "тяжёлой битве" за него, в будущее смотрит с оптимизмом. Он уверен, что Россия непременно освободит ещё как минимум три области — Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую.

По мнению политолога Юрия Кота, желание чиновника "абсолютно правильное", потому что иного варианта "Запад нам не оставил":

"Украина недоговороспособное, абсолютно марионеточное образование, которое существует исключительно для того, чтобы нанести максимально возможный урон русскому государству и русской цивилизации. Мы должны относиться к нему соответствующим образом — методично день за днём освобождать одну территорию за другой. Двигаться сначала в сторону Киева, потом Збруча и так доходить до исторических границ 1939 года", — пишет Кот в авторской колонке на сайте "Журналистская правда".

Публицист отмечает, что три обозначенные Стремоусовым области помогут решить много стратегически важных задач. Например, Одесская сейчас очень важна для логистики Украины и создаёт массу проблем Приднестровью.

Кроме того, напоминает Кот, "очень много людей хотели бы стать частью русской цивилизации".

Зеленский всё прекрасно понимает, и ему страшно

По словам политолога, среди киевской власти сейчас поселилась паника.

"Зеленский, чтобы вы понимали, сейчас не в Киеве. Он со своей камарильей находится во Львове, сидят там в бункере и готовы в любую секунду крысиными тропами перебраться из Львова в Польшу. Они очень боятся наших ракет, "цветущих гераней"… <…> у них происходит когнитивное осознание того, что оказывается русские будут воевать с ними серьёзно".

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