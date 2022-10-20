Обозреватель Times: Джонсон собирается бороться за пост британского премьера

Журналист Стивен Суинфорд заявил, что экс-премьер Британии Борис Джонсон хочет вернуть пост руководителя правительства королевства.

"Ожидается выдвижение кандидатуры", — подчеркнул обозреватель The Times.

По информации источников Суинфорда, в данный момент политик советуется по поводу выборов с близкими людьми. По мнению Джонсона, его переизбрание связано с национальными интересами Британии, добавил журналист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла премьерство её бывшей коллеги Лиз Трасс позором.