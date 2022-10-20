Париж недоволен Берлином: две ведущие страны ЕС на грани срыва

Несколько неожиданно возникли проблемы в отношениях между двумя ведущими государствами Евросоюза — Францией и Германией. Эммануэль Макрон заявил, что не допустит самоизоляции Берлина и настроен на "тесную работу" с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы исключить подобное развитие событий.

"Я считаю, что ни Германия, ни Европа не заинтересованы в самоизоляции Берлина", — сказал Макрон, подчеркнув, что "готов тесно работать с канцлером Шольцем".

Президент Франции также призвал Евросоюз "сохранять как финансовое, так и политическое единство, которое необходимо для преодоления энергетического кризиса", сообщает ТАСС.

На 26 октября была намечена встреча франко-германского совета министров. Однако на днях стало известно, что её перенесли на январь следующего года.

Причиной назвали обострение противоречий между Францией и Германией по вопросу оборонной политики. В частности, речь идет о разработке нового европейского истребителя и танка, а также о модернизации ударных вертолётов.

Кроме этого, Германия предложила проект воздушного щита Европы, который основан не на европейских разработках, а на использовании американских истребителей и израильских систем ПВО. Другие противоречия затрагивают сферу энергоснабжения.

Франция, как известно, выступает за большую самостоятельность Европы, в том числе в вопросах обороны. Ранее тот же Макрон активно выступал по этой теме. Сейчас он говорит об этом уже не столь часто, но это не означает, что Париж отказался от своей политики.

Что касается разногласий в сфере энергетики, то по данным европейской прессы, Францию возмутил запуск в Германии программы внутренней помощи в сфере энергетики, которую оценивают в 200 миллиардов евро. Точнее возмутил тот факт, что Берлин запустил эту программу без консультаций со своими партнёрами по Евросоюзу.