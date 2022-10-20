По мнению эстонского премьер-министра Каи Каллас, членам НАТО следует увеличить поставки систем ПВО Киеву.
Об этом Каллас сообщила в рамках саммита ЕС в Брюсселе.
"Союзницы НАТО, обладающие системами ПВО, должны направить их Украине, чтобы она могла использовать их при обороне и избежать разрушения энергетической инфраструктуры", — сказала Каллас.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в ходе выступления на форуме внешней политики в Берлине высказал мнение, что Запад вполне может продолжать поставки оружия Киеву, а утверждения о том, что запасы вооружения у западных стран иссякли, не соответствуют действительности.
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