Премьер Эстонии Каллас призвала ЕС поставлять Украине больше ПВО

По мнению эстонского премьер-министра Каи Каллас, членам НАТО следует увеличить поставки систем ПВО Киеву.

Об этом Каллас сообщила в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

"Союзницы НАТО, обладающие системами ПВО, должны направить их Украине, чтобы она могла использовать их при обороне и избежать разрушения энергетической инфраструктуры", — сказала Каллас.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в ходе выступления на форуме внешней политики в Берлине высказал мнение, что Запад вполне может продолжать поставки оружия Киеву, а утверждения о том, что запасы вооружения у западных стран иссякли, не соответствуют действительности.