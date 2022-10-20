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По указу Зеленского введены санкции в отношении жены Лукашенко

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении супруги президента Белоруссии Галины Лукашенко, предложенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Документ, содержащий распоряжение о санкциях, размещён на сайте президента Украины.

Срок санкций против Галины Лукашенко составляет 10 лет, в списке, касающемся супруги белорусского лидера — 13 пунктов, среди которых есть запрет на покупку участков земли и блокировка финансовых активов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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