Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении супруги президента Белоруссии Галины Лукашенко, предложенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Документ, содержащий распоряжение о санкциях, размещён на сайте президента Украины.
Срок санкций против Галины Лукашенко составляет 10 лет, в списке, касающемся супруги белорусского лидера — 13 пунктов, среди которых есть запрет на покупку участков земли и блокировка финансовых активов.
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