Пилько: "Сад Борреля оказался не таким уж и цветущим, джунгли наступают"

Элизабет Трасс точно войдёт в историю. Самое короткое премьерство в истории королевства — всего 45 дней. Косплей Маргарет Тэтчер закончился фарсом. Причём отставка главы кабмина происходит на фоне сильного сбоя британской экономики и кризиса национальной элиты, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Впрочем, историк отмечает, что проблемы не только у Лиз Трасс.

"В Италии будет новое правительство. В Германии падают акции "зелёных", рискуя похоронить коалиционный кабинет Олафа Шольца. И только Макрон пока держится, несмотря на парижские демонстрации. Нельзя сказать, что на Европу надвигается политический шторм. Но в воздухе уже чувствуется его запах. Ещё пара месяцев, и что-то должно случиться. Перемены в европейской политике перезрели: сад Борреля оказался не таким уж и цветущим, джунгли наступают на него со всех сторон", — пишет Пилько.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова отметила, что Трасс запомнится всем не с лучшей стороны.

"Такого <…> премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс", — написала она.