По мнению депутата Госдумы Олега Морозова, развитие плачевной ситуации в Великобритании во время премьерства Лиз Трасс можно было предсказать, поскольку она олицетворяет собой политическую глупость и некомпетентность, присущую всей сегодняшней европейской политической элите.
"Я предсказывал её победу и предполагал тот коллапс, который она принесёт стране. Дело не в ней. Трасс — это символ некомпетентности и политической глупости, которая сегодня характерна для европейской политики. Хуже не будет", — сказал Морозов в беседе с РИА Новости.
Депутат отметил, что изменения политической ситуации в Великобритании пока ждать не приходится. Он предположил, что на посту премьера следует ожидать "новую Трасс", а вот кардинальные кадровые перемены возможны ближе к лету.
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