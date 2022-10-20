Депутат Морозов назвал Трасс символом политической глупости

По мнению депутата Госдумы Олега Морозова, развитие плачевной ситуации в Великобритании во время премьерства Лиз Трасс можно было предсказать, поскольку она олицетворяет собой политическую глупость и некомпетентность, присущую всей сегодняшней европейской политической элите.

"Я предсказывал её победу и предполагал тот коллапс, который она принесёт стране. Дело не в ней. Трасс — это символ некомпетентности и политической глупости, которая сегодня характерна для европейской политики. Хуже не будет", — сказал Морозов в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что изменения политической ситуации в Великобритании пока ждать не приходится. Он предположил, что на посту премьера следует ожидать "новую Трасс", а вот кардинальные кадровые перемены возможны ближе к лету.