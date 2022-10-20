Миронов: Трасс за время своего премьерства успела обвалить экономику Британии

Глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов оценил новость об уходе в отставку британского премьер-министра Лиз Трасс.

По словам Миронова, Трасс за считанные дни своего пребывания на посту премьера успела отличиться тем, что разрушила экономику страны, которую призвана была восстанавливать.

"Ну что ж, в Великобритании будет новый премьер-министр. Лиз Трасс, которая продержалась 44 дня на этом посту, ушла в отставку. За время самого короткого в истории Великобритании премьерства она успела обвалить экономику страны и стать героем многочисленных мемов", — сказал Миронов журналистам.

Теперь, по словам лидера "Справедливой России", Великобритании придётся нелегко, ведь ей каким-то образом нужно будет преодолевать "последствия русофобии".