Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предпочла обойти тему отставки британского премьер-министра Лиз Трасс.
"Сегодня саммит ЕС, и я комментирую это событие", — заявила фон дер Ляйен, когда журналисты попросили её высказаться относительно отставки Трасс.
20 октября в Брюсселе начался саммит стран ЕС, который продлится два дня.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.