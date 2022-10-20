Фон дер Ляйен отказалась давать комментарии по поводу отставки Трасс

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предпочла обойти тему отставки британского премьер-министра Лиз Трасс.

"Сегодня саммит ЕС, и я комментирую это событие", — заявила фон дер Ляйен, когда журналисты попросили её высказаться относительно отставки Трасс.

20 октября в Брюсселе начался саммит стран ЕС, который продлится два дня.