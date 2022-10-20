Зеленский невольно "сдал" заказчика терактов - это личная инициатива Кулебы

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому ТК CTV попытался "откреститься" от обвинений в подготовке и осуществлении теракта на Крымском мосту.

Неуверенно как-то попытался:

"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", — сказал глава Незалежной и, по совместительству, её главнокомандующий.

К слову, днём ранее он клятвенно заверил в непричастности к взрыву на мосту журналистам BBC.

И вот тут в очередной раз стало понятно, что в "товарищах" на Банковой "согласья нет":

Чуть раньше советник президентского Офиса Михаил Подоляк в соцсети, запрещённой в России, написал: "Крым, мост, начало". То есть, признал ответственность Киева за теракт.

А до этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Zoom-беседе с пранкерами Вованом и Лексусом на вопрос "кто взрывает в Крыму и Белгороде?" чистосердечно признался: "Мы".

Учитывая пост, который занимает господин Кулеба, это его "мы" можно расценить, как признание:

терактами (или их заказом) занимаются не отдельные спецы, не силовики, а именно власти. Киевский режим.

То есть, по версии Владимира Зеленского, он - президент - не в курсе того, что творят его министры.