Пилько о плане США по ослаблению РФ: "Евросоюз уже разыграли"

Евросоюз не сможет стать центром силы, поскольку является не субъектом, а объектом мировой политики. Его мощь базировалась на гарантиях безопасности США, дешёвых энергоресурсах России и доступе на дешёвый китайский рынок, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

С Китаем и российскими энергоресурсами всё понятно — уже уплыли, а вот Штаты устраивают массовое потрошение своего геополитического клиента.

"Соединённым Штатам не нужна Европа в нынешнем виде, и они практично разменивают её на уменьшение российского потенциала в ходе вооружённого конфликта на Украине. Евросоюз уже разыграли, но элиты ЕС этого ещё не поняли. Или делают вид, что не поняли из сугубо политических соображений. Поэтому скоро можно будет наблюдать настоящий закат Европы. Всё по Шпенглеру, но позже", — написал Пилько.