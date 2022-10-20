Захарова об отставке Трасс: "Запомнятся каска на танке и похороны королевы"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение руководителя правительства Великобритании Лиз Трасс сложить свои полномочия.

По мнению российского дипломата, премьерство её бывшей коллеги является позором. Также Захарова обвинила Трасс в безграмотности.

"Запомнятся каска на танке и похороны королевы сразу после аудиенции", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее Трасс признала, что не способна выполнить предвыборные обещания. По словам премьера, она возглавила королевство во время значительной экономической нестабильности.