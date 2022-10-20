Зеленский заявил, что Украина не заказывала теракт на Крымском мосту

Владимир Зеленский дал очередное интервью. И примечательно это интервью его комментарием относительно произошедшего 8 октября на Крымском мосту.

В ходе интервью канадскому телеканалу CTV Зеленский заявил, что "насколько ему известно", Украина не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", — заявил он.

В трактовки произошедшего Зеленский углубляться не стал. Что, впрочем, было вполне ожидаемым.

Может быть, конечно, у него плохая память. И он совершенно не помнит, как украинские чиновники, в том числе люди из его ближайшего окружения, на протяжении нескольких месяцев говорили о том, что удар по Крымскому мосту будет нанесён при первой возможности.

Или не знает, что утром 8 октября советник его офиса Михаил Подоляк написал в Twitter: "Крым, мост, начало". Или не видел баннер в Киеве, на котором был изображён взрыв моста и у которого фотографировались его соотечественники.

А как быть с поздравлениями эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, который тоже утром 8 октября поспешил написать: "Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией"?

К слову, об Эстонии. Парламент которой на днях объявил Россию "страной-спонсором терроризма". А вот когда в интервью канадскому телеканалу речь идёт о теракте на Крымском мосту, который эстонский министр об имени своей страны "безусловно приветствовал" — это как называется?

Хотя, конечно, Урмас Рейнсалу едва ли что-то скажет.